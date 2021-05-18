港星關之琳被封為「香江第一美人」，年輕時美貌驚人，讓不少男藝人為之傾倒，她曾和劉德華傳出緋聞，對方還坦言「從來都沒有，我也想」，然而關之琳從2009年開始就息影，直到前幾年才復出，被問願不願意當別人的情婦，她的回答卻讓現場的人都忍不住傻眼。

關之琳息影後，轉為幕後人員，直到2017年才重新出現在螢光幕前，當時她上湖南衛視的節目《我們來了》，由於過去就多次有消息指出，她是某富商的情婦，因此主持人大膽提問：「妳會不會心甘情願做別人的情婦？」關之琳也毫不避諱地回答：「我什麼都試過了！」

直率的回答讓主持人當場驚呆，又再和她確認了幾次，關之琳又接著面不改色地說：「有女朋友的男生我試過，有結過婚的男友我也試過。」節目一播出，立刻掀起熱議，有人認為她敢做敢當，很真性情，但也引來不少人狂批，認為她看待感情的態度太過隨便，還被外界封為「專業小三」。

關之琳不避諱談當小三的事情。（圖/翻攝自微博）

事實上，關之琳有一雙桃花電眼，身邊永遠不缺追求者，她曾和王國旌閃婚閃離，也和富商馬清偉、劉鑾雄傳緋聞，過去也曾在節目上分享過早年的感情觀，「我沒有主動就成，擋不住人家為我做什麼事情」，雖然她表示還是會為了過去的事後悔，但開放的感情觀還是多次引起話題。

(中時新聞網)