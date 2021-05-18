昨(17)日晚間，全台多處又突然停電，主因是供電不足。對此，宅神朱學恒昨晚貼出訪問前核四廠長王伯輝的影片，王伯輝直言，當初就是看到台灣未來的缺電問題才規劃核四，如今錯誤的能源政策，才造成現在的缺電問題。

朱學恒指出，當初核四興建就是為了提供北部用電的，就是為了台灣未來的高科技產業發展，「結果你這些文組覺青蝦搞抹黑把核四給封了，還怪甚麼南電北送？」而王伯輝表示，當初規劃核四時，就是想到台灣未來的電力問題。

王伯輝指出，目前台電在北部有大潭電廠、林口電廠、協和電廠以及核二，而核一則是已經關閉，未來要配合非核家園的政策，核二也即將要關閉；當初核四就是規劃來取代核一、核二，那時候交接、替代流程走得相當順利，但如今非核家園的政策把整個計畫全都打亂。

王伯輝表示，目前北部主要依靠大潭以及林口兩個電廠，而2017年815大停電就是因為大潭電廠的管線操作錯誤，造成整個電廠癱瘓。

而核四至今到底能不能重啟，朱學恒表示，這個問題核四前廠長可以直接解答，那就是「能」，燃料棒再買就有了。專業人力找回來就有了，製造公司請它重組顧問團就好了，不要聽蔡英文這種文組說法甚麼絕對不可能重啟，理工科哪有修不好打不開的機器，你以為核四廠是漢摩拉比法典不能改喔？

朱學恒狠酸，民進黨政府文組長時間靠操縱壓制理工科掌握權力，有利文法商，出事理工科，這次跳電又怪台電基層，沒有你們文組規畫錯誤的能源政策，有可能跳一個廠就全台灣限電嗎？還在那邊騙！

(中時新聞網)