台灣本土疫情持續爆發，全台各大專院校已陸續實施遠距教學，除了雙北的大專校院均已啟動遠距教學，全國75所大學已有74所啟動遠距教學，82所技專校院也有81所啟動遠距教學。但台南護理專科學校卻要正常到校上課，引發許多學生反彈「雖然不是每個人都想要遠距，但應該是每個人都想要活下去吧？」「不要再賭了好嗎？」。

台南護專投訴「黑特南護」，疫情嚴重還要到校上課。（圖／翻攝「黑特南護」臉書）

台南護專成了全台82所技專校院唯一未實施遠距教學的學交，引發許多學生紛紛投訴「黑特南護」粉專：「不要再賭了好嗎？現在繼續照常上課，並不會有人誇讚說我們學校防疫做得很好，反而上新聞還有可能是因為我們學校沒有做遠距，被警告、被嘲笑罷了」、「雖然不是每個人都想要遠距，但應該是每個人都想要活下去吧，全台95%以上大專都有辦法做到，那我們為什麼不能呢？」

有學生不滿：「不懂學校到底是在堅持什麼欸？一直漠視學生意見嗎？」另一人說：「搭火車接觸感染者的風險有多高？南護的學生來自全台各地，又能保證所有人包括學生老師的接觸史都有如實稟報？你能保證你是安全的？遠距是要避免讓所有人暴露在危險之中，如果學校有人確診，你覺得來得及嗎？班上有全部的人都戴上口罩？」

也有學生提到好想請防疫假，卻不敢請欸，因為一個禮拜的小考都超過5個，一天不會只考一科，尤其重要科目的小考沒來考就是『0分』。」

(中時新聞網)