疫情緊繃，雙北昨天（17日）緊急宣布高中以下學生停課，北市學生可在家利用「酷課雲」線上學習，但昨天消息公布後，酷課雲系統隨即湧入約100萬人登入測試，太多學生上線導致負載過量、登入遲延，新北「學習吧」也出現在不能登入情況，北巿今緊急宣布啟動分區分流，北市12個行政區分4個時段上線，確保學生停課不停學。新北「學習吧」也緊急修復中，呼籲學生安排分流時間學習。

今天酷課雲系統湧入近1百萬人登入，太多學生上線導致負載過量。（翻攝自 酷課雲網站）

「台北酷課雲」昨天開始測試，但因湧入約100萬人登入，導致台北市校園帳號系統因分流機制故障，機器負載過量、登入遲延，引發學生及家長不滿，有家長在臉書PO出電腦無線轉圈圈的畫面，怒轟這樣是要怎麼遠距教學，學生也紛紛湧入臺北市教育局臉書抱怨，「酷課雲上不去，請趕快處理」、「酷課雲根本無法登入，喊停課之前可以先想想台北市政府到底能否負擔這麼龐大的流量嗎？」、「是不是教育局需要請IT大臣唐鳳協助了」。

此外，新北的線上學習系統「學習吧」，也有家長發現國小有些年級登不進去，或是登入後找不到電子書的狀況，讓家長氣炸，痛罵老師規定每天要簽到，每天都有功課，這樣要怎麼辦。今天學生繼續湧入臉書「學習吧LearnMode平臺」留言「目前要登入仍然連不上」、「申請無收到mail驗證信，後面就都當掉了」、「當掉 會不會太讓人崩潰」、「現在還是無法登入，是個案，還是普遍現象呢？」。

學生利用「酷課雲」在家線上學習。(北市府提供)

為解決網路負載過大的問題，今早北巿教育部緊急宣布，酷課雲將規劃不同行政區學校間隔分流上線，避免系統過載。

根據規劃，酷課雲將採分區分流上線，各行政區學校上線時間分為：一、上午8時30分至8時45分為松山區、大安區、內湖區。二、上午8時45分至9時則是北投區、中正區、大同區。三、上午9時至9時15分輪到士林區、中山區、信義區。最後是四、上午9時15分至至9時30分為文山區、萬華區、南港區。

教育局長表示，酷課雲是透過1萬1千位老師所拍攝出來的教學影片，相當實用。(台北市政府提供)

新北「學習吧LearnMode平臺」在臉書表示，目前系統人流比昨天多好幾倍，導致平臺塞車、登錄就會卡，工程師正在處理中，拜託學生安排分流時間學習，或是老師可以先建立好課程讓學生在時間內完成作業，線上非同步學習，不一定要一大早就搶著完成作業，這樣登入任何一個平台都會塞車。

(中時新聞網)