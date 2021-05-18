國內疫情嚴峻，確診者足跡幾乎遍佈全台各地，若染疫或接觸過確診者怎麼辦？引發民眾擔憂，對此，行政院長蘇貞昌提醒大家別擔心，請先待在家中，等待公衛人員通知。

「確診者、接觸過確診者，別緊張！」蘇貞昌今（18）日在臉書指出，根據指揮中心的指引，大部分感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者 ，所以無論是確診者，或曾接觸到確診者，請先待在家中等待公衛人員通知。

若是確診者，在家一人一室，不要離開房間，也儘量不要共用衛浴，避免跟同住者接觸，經常觸摸的物品多消毒，戴口罩、多洗手、多消毒，並注意症狀變化，如果發燒可吃退燒藥，儘量臥床休息，有喘、呼吸困難、意識不清、胸痛胸悶，以及皮膚、嘴唇或指甲床發青，請聯絡119、衛生局或撥打1922，此外也要聯絡密切接觸者，請他們自我隔離、健康監測。

蘇貞昌提醒確診者別緊張。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌提醒接觸過確診者的民眾別緊張。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

如果是接觸的確診者，除非有立即就醫需求，否則不要離開住所，請依指示再就醫或前往篩檢，全程戴口罩，禁止搭乘大眾運輸。若是與確診者有密切接觸，請自我隔離、等待通知；如非密切接觸者，則自我健康監測14天。

蘇貞昌呼籲，唯有保持鎮定、遵從指示，不要輕信又轉傳網路假訊息，才能保護自己、保護同住家人、保護台灣。

(中時新聞網)