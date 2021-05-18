高雄市今(18日)凌晨發生一起離奇的駕車自撞事件。一輛由19歲曾姓男子駕駛的小型休旅車，載著友人在苓雅區和平一路上，直接衝進大樓一樓鐵門內，只剩車尾露在外，正好在附近進行特種行業守望勤務的員警立刻窗上前，當時兩名乘客還在車內，員警拔槍喝令下車，但曾男與友人下車後宣稱是打瞌睡，警方經酒測後雖無酒精反應，但仍調查肇事原因。

苓雅分局調查，19歲的曾姓男子，凌晨3點多開著小型休旅車載友人吳姓男子，一路沿六合路往東到和平一路左轉，卻因車速過快，整輛車失控飛衝上人行道，並撞進一樓鐵捲門，當場發出巨大聲響。

事發當下，剛好有員警在附近進行特種行業守望勤務，員警聽見巨響，立刻拔腿衝上前了解狀況，當時只見車子整輛插入鐵門內，只剩車尾露在外，但車上並無動靜。

員警警戒心相當強，先呼叫同仁支援後，立刻拔搶警戒，慢慢趨前察看，這時才看見兩名男子坐在車內，立刻喝令兩人下車。支援警力到場後，兩人堅稱都沒喝酒，經現場酒測，也確實沒有酒精反應。

但警方仍持續蒐查車內，也並未發現違禁物品，駕駛則是表示因為打瞌睡才失控，警方依公共危險及毀損罪嫌移送偵辦，全案，並沿路調閱監視器，釐清兩男是否與其他車輛追逐。

(中時新聞網)