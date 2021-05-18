大陸國家衛健委表示，5月17日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中境外輸入病例18例（陝西6例，上海4例，四川2例，黑龍江1例，浙江1例，福建1例，山東1例，湖南1例，廣東1例），本土病例4例（均在遼寧）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

遼寧省17日的新增本地病例中，2例由瀋陽市通報，其餘2例來自營口市（1宗為無症狀感染者轉歸）；新增3例境外輸入無症狀感染個案，均為瀋陽市報告。

華中科技大學同濟醫學院教授魏晟表示，經過排查發現，遼寧省最早的病例感染時間很可能在4月中旬，發現「零號病人」就要看疫調，找到最早的病人。目前證據還不能排除由物傳人的途徑，但人傳人的可能性高於物傳人。現階段進行人員排查，找到最早的病例，人傳人還是尋找的方向。

5月中旬安徽六安報告確診病例後，官方順著密切接觸者鎖定了營口市鮁魚圈的傳播鏈上游。專家估計，營口的感染者的最早感染時間或在4月中至4月底，令人擔心這次疫情的傳播範圍和人數是否還會擴大。

(中時 )