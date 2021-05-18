楊冪童星出身、曾演出《神鵰俠侶》郭襄而受到矚目，有著精緻五官與纖細身材，她成年後演出《仙劍奇俠傳三》唐雪見一角爆紅，之後戲約不斷，主演《宮》、《三生三世十里桃花》、《小時代》等作品，每部戲都創下好成績，讓她成為當今大陸演藝圈首屈一指的紅星，而楊冪私下為人如何？近日她拍戲時被粉絲側拍，一個行為讓眾人看了不禁讚嘆：「難怪她會紅」。

影星楊冪與黃聖依、王珞丹、劉亦菲一同獲封為大陸「四小花旦」，在圈內地位甚高，即便她當紅時帶球嫁男星劉愷威，2018離婚成了單親媽，但此事絲毫沒動搖她的人氣，楊冪不但戲約不斷，代言、廣告更是接都接不完，也是圈內知名的「帶貨女王」，穿搭過的任何東西都會大賣，深得廠商喜愛。

楊冪因班機遲到，一到達馬上跟導演90度鞠躬道歉。(翻攝自微博)

如今雖然疫情仍未戒除，但楊冪也沒放防疫假，天天努力地消化行程，昨(5/17)有名粉絲追星，透露楊冪要搭早上10點多的班機，但9點就先到機場等候了，無奈自己提早到，但航班卻是延誤，這一耽誤就是4小時，導致她沒辦法準時進劇組拍攝。

因為班機遲到，楊冪無法準時上戲，應該已經通知相關人員，但她一到現場，仍直接走到導演那裡，對著導演90度鞠躬道歉，完全沒一點大明星架子，這一幕被粉絲拍了下來，拍攝者更說，楊冪收工時，還擁抱了導演一下才離開，滿臉的愧疚，足見楊冪個性謙卑又敬業，讓網友看了大讚「這態度大概會紅個100年吧」、「這就是與生俱來的教養吧」。

(中時新聞網)