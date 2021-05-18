新冠肺炎疫情嚴峻，17日晚間網路社團謠傳內埔某診所傳出有確診個案，屏東縣疫情指揮中心表示，此案尚未接獲中央疫情指揮中心通知確認，請民眾不要任意在網路上傳播，以免觸法，遭到裁罰。

刑事警察局電信偵查大隊與內埔警分局便於晚間網路巡邏時發現，26歲曾姓男子在社群媒體散播一則未經證實的新冠肺炎確診訊息，曾男表示，因為網路傳得沸沸揚揚，只是好意提醒大家注意，不知因此觸法。

內埔警分局長蔡耀順表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，任意散播未經證實的疫情，可移送檢察機關偵辦，最高可處3年有期徒刑，併科300萬元以下罰金，警方也將曾男帶案偵辦。

警方在呼籲，流行疫情等相關資訊係由疫情指揮中心確認，並統一對外公布。民眾接獲未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

屏東縣疫情指揮中心強調，只要接獲CDC通知，一定會迅速進行軌跡的環境消毒及公佈，請民眾不要過度揣測，造成恐慌。

(中時 )