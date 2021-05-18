兩岸經營寵物用品公司的王姓董事長，前年在會議中批評林姓女會計的外貌，還罵其他員工「八婆」「狗日的」等，林女離職時寄發公開郵件將王男的這些言行公布，王提告向林求償100萬元並要求登報道歉，一二審都認定林女沒有損害王的名譽，判他敗訴。可上訴。

被告的林女表示 王男曾對她之外貌評論，她離職寄送郵件說明離職原因，內容為合理評論且真實，且王男常以不雅之言語、文字傳遞訊息，並以高壓方式管理員工，她的公開郵件是提醒王男善待員工。

提告的王男指出，林女去年1月15日下午提出離職的電子郵件記載「董事長毫無誠實信用」、「董事長曾當眾嫌本人其貌不揚」、「請問董事長您有啥資格批評別人的外貌？」「衷心希望別再傷害為您分憂解勞的老員工」

王說，林女說的並非事實，她將郵件同時以副本寄送予公司及大陸地區關聯企業之員工，使得員工以為他為「批評他人外貌、毫無信譽、甚而未尊重員工尊嚴」之雇主，損及他名譽等情，林女須道歉及賠償。

一、二審認定王男曾在公司會議中對林女稱「妳兩個女兒都長的比妳漂亮」等語，且曾以「狗日的」、「傻蛋」、「無賴思想」、「狗子畢竟改不了吃屎」、「八婆」等不雅用語，公開指責員工，林女並非虛構事實沒有侵害王的名譽權，判免賠及道歉。

(中時 )