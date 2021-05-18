為因應逐步失控的疫情，原訂於明（5月19）日正式開標的高雄亞洲新灣區特貿六及商四土地標售案，宣布延後標售。

負責主辦這項標售案的戴德梁行今天表示，為因應5月17日嚴峻疫情，有效防止擴散，高雄土地標售案延後開標。

戴德梁行表示，中央流行疫情指揮中心宣布自5月15日起至5月28日，台北市及新北市提升疫情警戒至第三級，同時公布全國性及第三級各項防疫措施。隨著全台本土病例確診人數每日不斷攀升，台北市及新北市於5月17日皆已宣布高中職以下全面停課，民眾須遵守外出全程配戴口罩、禁止室內5人或室外10人以上社交聚會以及避免不必要移動。

戴德梁行表示，原訂5月19日開標之高雄亞洲新灣區特貿六及商四土地共計三標件之標售案，自公告招標以來，領標人數約有20餘組。

戴德梁行表示，但由於本標案開標現場開放各銀行及實際投標人進場觀看，人數無法控制在室內5人以內，因此為有效防止疫情擴散，開標時間應予以延後辦理。

戴德梁行經與委託業主中石化討論，並徵得其同意後，認為應全力配合政府防疫政策及相關規範為目前最重要之工作，避免擴大群聚感染，並保護投標人自身安全，免除不必要之擔憂及風險，因此決定本標案延後開標。

本標案經延後開標公告後，所有領標人及有興趣之投資人皆可隨時與戴德梁行聯絡。

至於公開標售案延後的日期，戴德梁行表示，將於疫情較緩和時，另行公告開標時間及相關作業。

(工商 )