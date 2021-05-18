立法院今日三讀通過《國家中山科學研究院設置條例》部分條文修正草案，明定中科院得不逾設立時軍職編制員額限度858人內，任用科技專長軍職人員，而中科院人員未來出國出境，需經中科院核准。

法案說明指出，中科院為提升國防科技，建立自主國防工業，並拓展國防及軍民通用技術，有關武器裝備研究發展與生產製造，中科院人員所涉機密資訊程度，不亞於國安、外交及國防等機關人員。

為確保中科院人員安全管控，條文也增列，要求中科院人員如要出國(境)，應經中科院核准，相關辦法由國防部訂之。

此外，中科院負責國軍武器研發生產，為強化績效評鑑，並配合政府推動性別主流化，也增訂條文，要求中科院績效評鑑人員單一性別不得少於4分之1，評鑑人員應就國防部至各受評鑑單位初評結果實施複評，並得視需要實地查證，並把查證內容、評鑑及理由註明在報告上。

本次三讀後條文規定，中科院得於不逾設立時軍職編制員額限度內，聘任具科技專長的軍職人員，其權利義務，準用移轉中科院軍職人員的法規，不受《行政法人法》第20條限制。

(中時 )