國內疫情升溫致使台股跌跌不休，17日收盤重挫473.20點、收於15353.89點，失守半年線。金管會對此表示，三大法人已轉為買超326億元，呼籲投資人冷靜關注公司基本面表現，並將持續強化監視制度、防範鉅額違約風險，必要時採取相關穩定措施。

證期局副局長蔡麗玲表示，台股加權指數跌勢較預期收斂，顯示多數投資人仍較理性，但跌幅達2.99％，相較日經指數下跌0.92％、韓國KOSPI指數下跌0.6％，以及香港恆生指數上漲0.59％、新加坡股市上漲0.81％，跌幅仍相對較深。

蔡麗玲指出，台股集中市場17日成交量約4802億元，三大法人買超達326億元，其中前3日合計賣超達451億元的外資已轉賣為買、買超達約335億元，投信亦買超10億元。至於自營商賣超18.7億元，主因為避險交易賣超達21億元，但自營部門仍為買超。

金管會籲請股市投資人冷靜關注公司基本面，並因應疫情變化股市波動，已加強採行下列兩項措施。首先為持續強化股市監視制度，將持續督導證交所及櫃買中心加強對市場監視能力，若發現有異常價量變化或有人刻意散播股市流言，將依規定辦理。

其次，金管會強化健全交易環境與防範可能風險，已督導證交所及櫃買中心落實防範鉅額違約機制，加強注意違約案件相關買賣是否有異常態樣，並留意整體市場違約風險變化適時因應，以避免發生重大影響市場秩序及交割安全情事。

蔡麗玲指出，台股目前違約交割率約百萬分之2～3，並未出現異常。後續將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，若股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。因應近日防疫警戒標準提升，亦請投資人務必配合政府相關防疫措施，共同度過疫情考驗。

(時報資訊)