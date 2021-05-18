中鋼(2002)受惠4月內銷盤價續漲，業績創新高，4月自結合併稅前淨利61.69億元；中鋼日前開出6月內銷盤價續漲8%，將助益第二季獲利可望逐月攀高；中鋼股價強勢漲停領軍，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等指標股盤中均攻漲停。

中鋼4月自結合併稅前淨利61.69億元，比今年3月再增長9%，前4月自結合併稅前淨利192.68億元，比去年同期的虧損30.59億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺1.22元。外資連續兩天買超中鋼，共計買超達73264張。

中鋼公布自結4月營運成績，營收369.06億元，與3月的368.94億元約持平，營業淨利55.12億元，月增2%，合併稅前獲利逾60億元創新高，且再月增9%。

國際鋼價強勢上漲，中鋼13日開出6月內銷盤價，平均漲幅8%且為連續第12個月漲價。中鋼集團中鴻本周將跟進開出6月內銷盤價，可望同步達成連續第12個月漲價。中鋼及中鴻看下半年鋼市仍樂觀；今年鋼價一路看漲到第三季，兩家公司今年獲利均可望創佳績。

此外，大陸傳出官方關切大宗商品價格飆漲，導致國際鐵礦砂和上海、廣州熱軋流通行情應聲下跌情況，對此，業界認為，這是市場短暫調節現象，目前整體鋼鐵市場需求仍然強勁。

展望第二季，需求持續熱絡，中鋼盤價逐月上揚，4月內銷盤價小漲，5月平均漲幅擴大至約8%，6月再漲約8%；中鋼、中鴻第二季內銷盤價持續上漲，可望帶動第二季營收及獲利更旺，整體獲利持續比上季增長。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼、中鴻今年營運將比去年跳升，每股淨利估分別逾3、4元，新光鋼第一季每股賺2元居鋼鐵股之冠，全年EPS估挑戰7元以上。

(時報資訊)