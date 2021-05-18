根據CRIF中華徵信所2021年版的《東協台商一千大》年度調查報告顯示，東協台商千大的營收總額為4兆2738億元，較2020年微幅成長0.13％，稅後淨利1161億元則成長13.58％，創下本項調查四年來的新高。CRIF中華徵信所也指出，CRIF集團自2016年開始即大力投資於亞洲地區，而東協也是關鍵地區，CRIF集團目前已同時在印尼、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓設有子公司，相當於掌握東協十國的一半地區，相當看好東協的長期發展。

近五年來，台灣對東協地區的出口金額除2017年成長14.2％以外，其他四年都不甚樂觀，甚至2018年至2020年還呈現連續三年的衰退期。不過從長期大數據來看，CRIF中華徵信所站在制高點的角度，仍以「黃金時代」看待東協發展。

CRIF中華徵信所表示，若是拉長時間軸回顧，自2007年開始東協地區取代美國成為我國第二大出口地區，出口金額由2007年的366.19億美元持續成長至2014年的600.92億美元的高峰；接著下降到2016年512.48億美元，2017年、2018年連續兩年出口金額則維持在580億美元之上，2020年出口金額再降至532.16億美元，占我國出口比重則由2013年的19％下滑至15.4％。出口至東協的金額與比重衰退都是事實，不過從2007年至今連續十四年，東協地區都仍是我國的第二大出口地區，東協市場對台灣的重要性不可忽視。

2020年我國對美國出口金額為505.51億美元，2021年看似有超越東協重回第二大出口國機會，不過實際上，今年前四月我國對東協出口金額再度高升，高達217.91億美元，較去年同期成長28.75％，遠超過美國出口的186.01億美元。CRIF中華徵信所認為今年東協地區將繼續蟬聯我國第二大出口地區，且出口金額不排除突破2014年的600億美元再創新高，也再度顯示東協地區對我國出口的不可替代性。

至於「黃金東協」描繪的黃金時代何以見得？CRIF中華徵信所表示，2011年我國在東協地區市占率為4.9％（排名第7位），2016年上升到5.8％（排名第5位）；2020年氣勢如虹，更一口氣爬升到6.8％（排名第5位），今年1月市占率再上升到7.4％，排名超越美國上升到第4位。這不僅顯示我國和東協地區的關係相較以往更緊密，更代表我國對東協地區的重要性提升。

CRIF中華徵信所強調，從全球的發展角度來看，在印度深受新冠疫情肆虐，工業生產堪慮，中國大陸飽受美國及其盟友牽制情況下，東協地區現在可說是一枝獨秀，同時具有人口紅利、外資投資增加、薪資與消費同步成長，以及大基建的優勢，且外資不斷移入代工能量，出口形勢大好，也是台商大顯身手的機會。

(時報資訊)