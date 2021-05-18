18日根據日本官方最新經濟數據，2021年第一季，日本GDP(經濟成長率)季增年率萎縮5.1％，這是繼2020下半年以來首次下滑。同時，2020財年的GDP也好不到哪去，亦衰退4.6％。

其實，日本在2021年一到三月的經濟成長率會衰退，這已經不是新聞了，但外界普遍預估值大概是在負的4.5％左右，沒有像官方版數字衰退5.1％這樣多。其中，主要還是要歸咎於新冠疫情。

日本政府為抑制新冠病毒，於元月時第二次在東京等大都會實施緊急狀態，故所以經濟活動受到影響，日本民眾也是不敢出手消費，惡性循環下GDP因此被重擊。

還有日本人不喜歡接種新冠疫苗，導致日本在全球已開發國家中，接種率低到可以算是已經吊車尾了。

日本政府這份最新經濟報告，全球第三大經濟體第一季GDP季減年率為5.1％，若依照年度增減幅度來計算，也可以說是衰退1.3％左右。

報告數據中，占經濟成長過半的民間消費雖減少1.4％，但低於市場普遍預估的減少2％。不過，日企的資本支出下降1.4％，卻較預估可增加1.1％是背道而馳。

由於全球對汽車和電子產品需求反彈，讓日本出口增加2.3％。但是淨出口方面還是稍微減少0.2％。

2020上半年，受到疫情剛來襲之際，由於大流行的最初打擊，日本經濟在當時第二季創下最大衰退後，下半年連續兩季都是走高的。

放眼2021年第二季，若是五月底以後不再實施緊急狀態，疫苗接種率明顯增加，再加上東奧如期在七月下旬復賽，或許還能見到景氣成長的曙光。反之，GDP可能也不會傳出什麼好消息。

(時報資訊)