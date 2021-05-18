櫃檯買賣中心永續發展債券制度專板於5月18日正式啟動，國內首批社會責任債券亦於5月18日發行掛牌上櫃，為我國債券市場又邁向另一個重要的里程碑。

為推動永續發展，積極建立永續金融制度，體現台灣的核心價值及提升國際能見度，櫃買中心在主管機關的支持及協助下，參考國際金融市場發展趨勢，整合綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，建置永續發展債券制度專板，同時為提供市場更完整的資訊內容，亦同步進行永續發展債券官網改版。

櫃買中心表示，首批社會責任債券亦於5月18日發行掛牌上櫃，此次社會責任債券的發行人分別為中國信託銀行、永豐銀行及凱基銀行，其資金用途全數運用於社會效益投資計畫之放款，其中中國信託銀行發行新台幣10億元，所募資金主要用在社會經濟發展和權利保障相關的放款，包括社會公平的補助及社會福利保障等專案：永豐銀行及凱基銀行則分別發行新台幣10億元及7億元，兩家銀行所募資金則運用在放款給受新冠肺炎疫情影響或符合政府中小企業融資政策之對象，以增加就業機會，同時也配合政府都更專案以建造安全可負擔之住宅，以及提供小額貸款給不易取得資金或受疫情影響之人群。

此外，首批三檔社會責任債券均是由安永聯合會計師事務所擔任外部認證機構，發行人及認證機構亦透過影片表達對櫃買中心永續發展債券專板的支持，以及發行公司永續發展之理念及本次所募資金的用途，投資人可至櫃買中心永續發展債券官網參閱相關永續發展債券資訊。

櫃買中心董事長陳永誠表示，從近年來的極端氣候到去年開始的COVID-19疫情，一直到今年台灣的缺水議題，再再的凸顯出低碳經濟與社會永續發展的重要性，而永續金融則是協助企業邁向永續發展的關鍵助力，期望永續發展債券專版的推出以及這次社會責任債券成功的發行經驗，能吸引更多的銀行與企業加入永續發展債券的行列，為國內債券市場發展帶來成長動能，用資本市場的力量改變世界，創造更美好的未來。

(時報資訊)