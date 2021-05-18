《環球時報》報導，新疆軍區接連「上新」裝甲突擊車、車載榴彈炮和輪式重型火箭炮等多款新型武器裝備，引發印度媒體關注。印媒稱，有關列裝活動與去年以來的中印邊境局勢有關，但大陸軍事戰略分析人士認為，這是解放軍武器裝備的正常更新換代，印媒的「對號入座」是自己做賊心虛的表現。

據大陸官方媒體17日報導，近日，正在海拔4500多米高原駐訓的新疆軍區某部，迎來一批新型裝甲突擊車。新裝備具有全天候作戰能力，能在高原、沙漠、冰雪地、湖泊等複雜地域使用，可以大幅提升部隊完成多樣化軍事任務的能力。

報導畫面顯示，在接裝授裝儀式上，數十輛不同型號的「大八輪」裝甲突擊車威武列陣。據介紹，此次列裝的新型輪式裝甲突擊車，是陸軍快速反應力量的主要突擊裝備，可用於實施快速部署、摧毀敵裝甲目標、野戰防禦工事等軍事行動。

17日，印度通訊社亞洲國際新聞的一篇報導稱，解放軍正在密集地對新疆軍區的地面部隊進行現代化升級，並稱這是中國軍隊對去年中印邊境糾紛的「應對措施」。

該報導稱，在尚未過去的5月，除去「大八輪」裝甲突擊車，新疆軍區還接裝了新型122毫米車載榴彈炮和新型輪式重型火箭炮。僅僅在3個月前，另一款更為先進的155毫米新型車載榴彈炮剛剛抵達新疆。在2月，中國針對山地地形研制的15式輕型坦克還首次亮相新疆軍區。

這些新型武器裝備的列裝是否真的與中印邊境局勢有關？《環球時報》引述一名中國軍事戰略人士分析，解放軍進行武器裝備的更新換代是十分正常的，集中「上新」是我國國防現代化建設的成果，相信有關列裝將會增強解放軍維護國家主權與領土完整的能力。印媒將其與中印邊境局勢聯繫起來是做賊心虛的表現，想要再次炒熱「中國威脅論」。

(中時 )