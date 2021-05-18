針對5天內2度停電，國民黨要求蔡政府必須重新檢討能源政策、王美花應請辭下台。（摘自國民黨臉書）

【全程影音】國民黨召開「全台缺水、缺電、缺疫苗 台灣還能撐多久？」記者會｜2021.05.18

繼513大停電，昨天因興達電廠再傳意外，再次啟動分區限電。對此，國民黨表示，台電一周內大停電2次，凸顯台灣電力不足，蔡政府信用破產，經濟部長王美花無能，要求蔡政府必須重新檢討能源政策、王美花應請辭下台。

「有政府，又停電！」，國民黨說，上個星期才剛剛發生全台大停電，不到一周居然又二度分區限電，如今全民正在防疫關鍵時期，普遍減少外出，台電早就應該預期全台用電量可能上升，結果事前完全沒有任何因應對策，一部興達電廠機組故障，就造成全台跳電事故。

國民黨指出，此事故凸顯台灣電力不足、蔡政府信用破產、經濟部長王美花無能等3件事實；在跳電之前，台電官網還顯示台灣備轉容量有10％以上，供電無虞，而在跳電之後，台電官網直接故障維修，任何停電資訊、電力供需等訊息全部都看不到，恰恰證明，台電公布的備轉容量數據就是灌水，實際上根本拿不出那麼多的電力因應緊急狀況。

國民黨批評，蔡英文總統過去曾經承諾台灣絕不缺電，但是在任內已經發生3次嚴重的全國跳電事故，如今新冠疫情惡化，政府又叫人民待在家裡不要外出，又要大家不能用電，如此矛盾的政策，令國人難以接受；要求蔡英文必須重新檢討能源政策，王美花應立刻辭職下台。

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(中時 )