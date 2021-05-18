近期用電需求大增，加上興達電廠燃煤機組故障，造成電力供給吃緊，台電昨晚再度實施分區限電，一周內發生兩次停電事件。對此，行政院發言人羅秉成表示，院長蘇貞昌已責成經濟部長王美花部長一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

針對興達電廠燃煤機組故障，導致一周內二度發生停電事件，雖經台電緊急搶修後恢復供電，國民黨點名王美花應下台負責，政院則要求經濟部針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導台電提出檢討與改善方案。

羅秉成昨深夜轉述，蘇貞昌表示，一周內因興達電廠發生事故造成兩次停電，令人難以接受，台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援；而按慣例在此季節將六部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。

蘇貞昌說，在遇到興達電廠跳機後，也未能在第一時間通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，導致民生用戶有分區限電的情況發生，這凸顯台電在反應速度有所不足。

蘇貞昌要求王美花在一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

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(中時 )