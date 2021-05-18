大陸第一座實現碳中和加油站 近日正式啟用 10:122021/05/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國石化江蘇常州石油嘉澤加油站分散式太陽能發電項目近日正式投運。(新華網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據界面新聞報導，中國石化江蘇常州石油嘉澤加油站分散式太陽能發電項目近日正式投運，成為大陸第一座實現碳中和的加油站。 經測算，該站太陽能發電項目年發電量為12.7萬至14.7萬度，可減排二氧化碳量91.2至105.6噸，2020年度該站電力消費量為9.9萬度。資料顯示，該站最低年發電量能夠抵消年電力消費量，碳減排量能夠抵消碳排放量，且二氧化碳淨減排量達20.1至34.5噸，實現碳中和。 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 冷靜期奏效 大陸Q1離婚數減逾7成 (旺報 ) #實現 #碳中和 #加油站 #大陸第 #太陽能發電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 陸大型銀行 再禁比特幣交易 04:102021/05/18 全球財經 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 04:102021/05/18 焦點新聞 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 疫後宅經濟 大陸網購額增27.6％ 04:102021/05/18 焦點新聞 兩岸熱門新聞 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 - 兩岸 陸解放軍在新疆高原部署新型戰車 引印媒關注 - 兩岸 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 - 兩岸 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 - 兩岸 - 旺報 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。