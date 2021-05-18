據界面新聞報導，中國石化江蘇常州石油嘉澤加油站分散式太陽能發電項目近日正式投運，成為大陸第一座實現碳中和的加油站。

經測算，該站太陽能發電項目年發電量為12.7萬至14.7萬度，可減排二氧化碳量91.2至105.6噸，2020年度該站電力消費量為9.9萬度。資料顯示，該站最低年發電量能夠抵消年電力消費量，碳減排量能夠抵消碳排放量，且二氧化碳淨減排量達20.1至34.5噸，實現碳中和。

(旺報 )