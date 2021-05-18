台灣疫情升溫，本土確診病例每日激增，雙北也已實施三級警戒，引發國人憂心忡忡。今（18）日上午總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心，蔡英文表示，疫苗會陸續到位，請大家放心，也呼籲大家落實防疫，有問題就共同面對、共同解決，團結一起度過這次難關。
新冠疫情連3天飆新高，本土新增案例從180、206至昨天已達到333位確診，以雙北市最多；而全台7天內共累積784人確診。
蔡英文總統昨在臉書表示，相關因應措施依中央、地方權責陸續應變中，呼籲大家密切掌握官方資訊，並提醒民眾，散播有關疫情的謠言或不實訊息，最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑和拘役。
蘇貞昌今日則透過臉書呼籲，確診者或接觸過確診者別緊張，請先待在家中等待公衛人員通知，並貼出中央流行疫情指揮中心的相關指示，供民眾參考。
(中時新聞網)
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