新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲昨宣布高中以下全面停課，教育局也呼籲各校使用「酷課雲」線上學習。教育局指出，自宣布停課以來，酷課雲這2天已湧入超過200萬人次使用，導致系統因負載過量產生遲延，因此從今日開始，北市12個行政區將採4時段「分區分流」，避免學生學習空轉。

酷課雲為北市線上學習系統，自市府宣布停課以來，各校學生不斷湧入，導致系統頻頻斷線、卡卡，有班級學生怎樣都登不進去，即使登進去也會遇到畫面延遲，光是處理登錄問題就耗費大半上課時間，還有老師點名點到心累，乾脆改用其他軟體上課。

教育局副局長陳素慧坦言，從宣布停課以來，酷課雲的線上教室人滿為患，昨今2天上線人次就達200多萬，系統因此負載過大，分流機制也因此失靈，目前市府正在調整系統，若修復完成將立即通知各校校長。

陳素惠說，在此期間，鼓勵老師與同學，可先使用台北酷課雲錄製的教學影片資源，進行非同步的教學 ，或使用其他線上使用平台開課，補足修復期的空缺。

教育局表示，為分流北市校園的系統登錄數，從今日開始，台北酷課雲將採分區分流模式，避免同時段湧入太多人。各行政區上線時段為：上午8時30分至8時45分，松山區、大安區、內湖區。上午8時45分至9時，北投區、中正區、大同區。上午9時至9時15分，士林區、中山區、信義區。上午9時15分至至9時30分，文山區、萬華區、南港區。

(中時 )