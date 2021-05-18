去年4月KTV大火6死案後，台北市長柯文哲指示加強電梯安檢，檢調懷疑，台北市都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇疑利用承辦昇降設備抽驗機會向業者索賄，涉嫌貪汙。台北地檢署18日偵結，因曾華崇輕生，另曾員職務代理人周宗錡因罪嫌不足，亦獲不起訴。

至於曾員生前找來的助手劉書豪、業者鍾聖焜、鍾炳男、周羿吟4人獲緩起訴，期間1年，各支付公庫5萬至12萬元。

另台灣停車設備暨昇降設備檢查促進安全協會祕書長林豐生、林妻郭秀汝、台灣昇降設備檢查促進安全協會祕書長簡政健、檢查員范永壽、馮慶生5人，因配合曾員貪汙，分別依貪汙、偽造文書罪起訴。但5人自白，檢方建議法官對5人均判處2年以下徒刑，併宣告緩刑。

檢方調查，去年4月26日，錢櫃林森店大火造成6人死亡慘劇，台北市長柯文哲要求加強電梯檢查，去年5月間星聚點KTV復興店因5台送菜貨梯，未有合法使用許可證，該店員工透過某檢查促進協會報價，申請竣工檢查。

曾男明知送菜貨梯申請許可證，須獲大樓區分所有權人同意，申請有難度，且每台電梯檢查費僅1000多元，卻向該店員工開口要錢，將1萬元差價中飽私囊。另林豐生等檢查員，則利用台北市政府昇降設備委外抽驗事務機會，詐領抽驗費用。

此外，曾男還利用建管處使用科欲購買電腦設備等機會向業者索賄8萬9000元，另以世新大學發生電梯夾死人意外，驗收昇降設備機會，向業者索賄2萬元，並以贊助尾牙為由，向2個協會索款共3萬元。

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