美股四大指數收黑、日韓股市今早走高。台股昨日獲外資轉賣為買，多頭信心回籠，今日開高211.07點、為15564.96點，一開盤就站回半年線，收復5日均線，早盤電子股資金占比約在4成左右，航海王及鋼鐵人滿血復活，中鋼(2002)、中鴻(2014)等15檔鋼鐵股全站上漲停，長榮(2603)、陽明(2609)也鎖在漲停板，原物料族群表現強勢，電子股也見到反彈，面板族群表現突出，指數一度站上15964.44點，大漲600點以上，伺機挑戰萬六大關。

分析師表示，台股近12天跌幅約14%，跌掉了2550點，短線跌幅已深，加上昨日外資又站在買方，台股底部顯現，今日台股大漲600餘點，呈現強勢反彈。明日台指期即將進行結算，留意外資動向。

盤面上，市場傳出意法半導體將在6月起漲價，是今年第2波調漲動作，台積電(2330)上漲2%、聯電(2303)漲幅在9%以上；面板股多頭攻勢凌厲，彩晶(6116)緊鎖漲停板，買單超過4.5萬張等著要買、友達(2409)漲幅在9%以上、群創(3481)漲停板開開關關；鋼鐵股多頭人氣旺盛，中鋼(2002)、中鴻(2014)等15檔鋼鐵股全站上漲停，上市鋼鐵指數狂飆9%以上；航運股人氣也是強強滾，長榮(203)、陽明(2609)強鎖漲停，萬海(2615)及志信(2611)多次叩關漲停；聯發科(2454)上漲逾4%，帶動IC設計族群個股紛紛揚升。

分析師指出，週一本土確診人數再創新高，短線指數將反覆測底，雖然K線續留下影線顯示有買盤低接，但測底走勢持續，不建議隨便搶反彈。上週台股重跌8.4%，中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期台股雙利空罩頂。首先是MSCI季度調整，台股於MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數雙雙遭降權重；其次，台灣疫情擴散，市場憂心防疫升級將對經濟、企業營運造成影響，導致指數摜破萬六，月線、季線皆連失守。台股短線將維持震盪偏弱，建議近期宜謹慎選股，以業績營運能見度高的產業為宜。

(時報資訊)