1.中鋼(2002)：4月獲利創高，前4月每股稅前盈餘1.22元，外資連兩個交易日買超7萬餘張，今早股價快攻漲停。

2.聯電(2303)：昨外資轉買超21366張，今早股價彈升逾8%，躍過5日線。

3.台積電(2330)：昨三大法人攜手買超9164張，今股價彈升逾2.7%，助攻大盤。

4.華邦電(2344)：DRAM供給吃緊不變，昨外資回補買超13382張，激勵早盤股價衝漲停。

5.威剛(3260)：產業面佳+外資轉買超，早盤股價彈升逾8%，重登5日線。

6.東和鋼鐵(2006)：外資連4日買超，今早攻上漲停，收復季線。

7.鴻海(2317)：旗下富智康擬與Stellantis結盟，電動車布局漸壯大，外資連買超4日，今早上漲逾4%，5日線震盪。

8.廣宇(2328)：跌深夠便宜，外資昨日買超逾1700張，推動早盤大彈半根漲停板。

9.愛之味(1217)：封城危機加溫囤貨潮，盤初續強大漲5%，惟調節賣壓旋即出籠。

10.宏洲(1413)：首季轉盈、本季升溫，股價觸及漲停。

11.長興(1717)：快篩試劑搶手，今早開高直奔漲停價鎖住。

12.宜特(3289)：產能全線滿載到年底，訂單看到明年上半年，強彈逾5%。

13.文曄(3036)：庫藏股續發威，早盤上揚漲逾5%。

14.華夏(1305)：印度疫情衝擊PVC影響不大，PVC供應仍吃緊，股價強反彈漲近7%。

15.偉詮電(2436)：搭漲價潮，營運拚季季高，晨盤力漲逾8%。

16.長榮(2603)：外資強勢回歸單日買超近4.8萬張，早盤帶量反彈、衝上69.4元漲停。

17.正達(3149)：車用題材抬頭、外資回補，股價飆上29.9元漲停。

18.群創(3481)：外資、自營商進場撿便宜，晨盤爆量衝上20.7元漲停價，成交量居台股最大。

19.萬海(2615)：將安排「騰春輪」配置於亞洲航線，外資連3日買超，早盤躍上86元漲停價。

20.技嘉(2376)：遠距商機有撐，Q2營運看俏，早盤續漲逾3%。

21.映泰(2399)：Q1淨利登近10年新高，早盤勁揚逾7%。

22.華榮(1608)：外資連2日買超，早盤跌深反彈，觸及漲停。

23.華新(1605) ：口罩需求大，華新醫材拚產，早盤大漲逾8%。

24.國泰金(2882)：國壽去年底EV破兆，早盤逼近漲停，收復短中均。

25.瑞祺電通(6416)：營運先蹲後跳，外資昨回補，早盤站回百元關。

(時報資訊)