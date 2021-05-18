臺灣新冠肺炎疫情，現在已經到了每天確診個案破百例狀況，雙北升至第三級警戒，病毒進入社區，很難找到感染源；受到疫情緊張，今早新台幣匯價仍停留在「28」字頭。

新台幣匯價今早以28.06元開出，再貶值1.8分。昨天新台幣以28.042元收盤，匯價已連5個交易日貶值，合計上周新台幣共貶值1.07角。

匯銀指出，美國經濟持續轉佳，企業獲利與展望也都有向上調整的空間。根據研究調查機構Factset的統計，截至5月初已有約六成的標普500企業公布財報，其中有超過八成的企業獲利優於預期，整體的企業獲利預估也有望較去年同期成長4成以上。根據聯準會官員近來多次發言內容，以及為了市場穩定的緣故，短期間聯準會內應暫不會升息，市場流動性仍充足，加上基礎建設方案、經濟解封與疫苗施打等利多因素提振，長期美股仍將回歸基本面。

匯銀認為，由於台灣本土疫情急遽升溫，雙北進入三級警戒，嚴重衝擊內需消費以及投資信心，雖出口商仍有拋匯需求支撐，然本週將進入本土疫情關鍵期，在市場情緒較為保守情況下，雖然外資昨天買超台股逾300億元，但預期台幣易貶難升。

(時報資訊)