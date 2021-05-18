NBA今天宣布，巫師主將韋斯布魯克與勇士當家球星史提芬柯瑞分別獲選東西區最佳球員殊榮。

這是韋斯布魯克生涯第9次獲得單月最佳，上次是在2017年12月，當時他還是雷霆一哥。5月韋斯布魯克場均26.3分、16.1助攻、13.8籃板，幫助巫師以東區第八的戰績取得附加賽資格。韋斯布魯克成為NBA史上第一位單月場均得到26分、16助攻、13籃板以上的球員。

巫師133比132延長賽險勝溜馬，韋斯布魯克貢獻33分、19籃板、15助攻，職業生涯第181次三雙，追平「大O」奧斯卡羅賓生保持的NBA紀錄。5月10日，韋斯布魯克拿下生涯第182次三雙，超過羅賓生，成為NBA大三元紀錄保持者。

本季韋斯布魯克場均送出11.7助攻，成為聯盟助攻王，同時他還貢獻22.2分、11.5籃板，單季38次大三元，生涯第四次單季場均大三元，寫下NBA紀錄。

柯瑞成為勇士隊史第一位連續2個月獲選單月最佳球員，這也是柯瑞職業生涯第9次單月最佳殊榮。5月柯瑞場均36.8分（聯盟最高）、5.6助攻、5.1籃板、1.38抄截，幫助勇士隊取得8勝1敗單月聯盟最佳戰績，包括一波6連勝。

5月8場比賽，柯瑞7場得分超過30分，包括3次40分以上。本賽例行賽柯瑞以場均32.0分，職業生涯第2次榮膺得分王頭銜。除此之外，柯瑞單季三分球投籃命中率42.1%、罰球命中率91.6%場、助攻5.8、籃板5.5、抄截1.22。

現年33歲的柯瑞，成為自「籃球之神」麥克喬丹（1997-98賽季，35歲）之後，NBA史上年齡最大的得分王。

(中時 )