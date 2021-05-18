5年前擔任台中消防局小隊長的男子蔡旺財，涉嫌索賄讓消防安檢放水且圖利業者，懲戒法院第一審將蔡男判決撤職並停止任用2年，他提上訴表示，目前只能靠本俸一半困難度日，且父親過世，判決他撤職無疑雪上加霜，但第二審認為無理由，駁回定讞。

蔡姓男子任職期間，對於職務上行為收受賄賂、對主管事務圖私人不法之利益及利用職務機會詐取財物等違失行為，經台中市政府移送懲戒，懲戒法院判決撤職並停止任用2年之處分。

蔡男提上訴表示，對涉案並不否認，消防安全檢查在執行上面臨著依法行政、公益、輿論、政治壓力、信賴保護間的競合，有微妙的平衡關係，著實人在江湖，身不由己，一時短慮鑄錯，深知悔悟。

蔡說，請法官考量他父親過世，配偶負責家管，長男次男初入社會做工維生，一家四口僅靠上訴人之本俸一半困難度日，突遭移送懲戒且判決撤職，無疑雪上加霜，「生活照顧請求權」之核心被侵害，況且刑事三審尚未定讞，請減輕寬恕。

合議庭認為，懲戒處分之輕重，屬懲戒法庭第一審職權裁量之事項，原判決已依憑卷證資料，敘明審酌其違失情節處分之理由，是第一審關於懲戒處分輕重裁量權之正當行使，蔡的上訴沒有理由，駁回確定。

(中時 )