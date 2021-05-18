全台昨天 (17日)又因興達電廠設備出狀況，經歷五天以來第二次的大停電，對於防疫期間配合在家防疫的民眾來說，無非是更增困擾。國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文說，昨天的停電不僅揭穿民進黨政府一向聲稱不缺電的謊言，也重重打臉民進黨副祕書長林飛帆。

黃子哲說，幾日前的513大停電，民進黨副祕書長林飛帆在第一時間就跳出來，一邊護航說台灣不缺電，一邊又痛批擁核人士在販賣恐懼。短短四天後，台灣又再度大停電，台電解釋，是「供電問題」，興達故障機組升載太慢，電確實不夠，還寄望明天核三歲修機組加入供電。這不僅揭穿民進黨政府一向聲稱不缺電的謊言，當然也重重打臉林飛帆!

黃子哲解釋，513興達電廠事故，約影響220萬瓩電力；而這次故障，僅影響50萬瓩，卻也造成大停電。這就是台灣現在缺電最大的證據。民進黨政府一再宣稱台電有10％以上的備載容量，也在這兩次停電事故中完全破功。不斷硬拗扯謊的民進黨政府，就像是鐵打的衙門，灌水的數字。

他說，這次事故，台電說還要靠核三廠的歲修機組加入支援後，才有機會恢復正常供電。黃子哲痛批林飛帆至今不知自我檢討，罵擁核人士趁火打劫的販賣恐慌、非常不道德，難道林飛帆毫無羞恥心，不覺得慚愧？還不應該出來道歉並承認錯誤？ 真要繼續執迷不悔當個「9萬雙標男」？

黃子哲強調，兩次停電已等同宣告蔡英文政府的能源政策正式跳票，也證明「非核家園」與「飛帆青年」都像是豆腐渣做的政治工程，一碰就碎，完全經不起考驗。陪葬的卻是缺電、停電、空汙、電價漲、產業受創、民眾受苦。他痛批，五天發生二次大規模的停電，台灣宛如第三世界國家，總統蔡英文與民進黨政府的無能，正在證明Taiwan can stop，而且again!

(中時 )