台灣爆發本土社區感染，雙北進入三級警戒，重創民進黨聲望。對此，資深媒體人趙少康表示，沒想到綠營媒體在全民拚防疫的此時仍在節目大玩政治操作，企圖轉移政府防疫不力的焦點，用心可惡至極；趙更點名有７個人在扯台灣防疫後腿。

趙少康今（18日）在臉書發文表示，在政府決策不力造成防疫破口影響民眾健康，在野黨本就有監督之責，批評政府做得不好何錯之有？沒想到綠營媒體在全民拚防疫的此時，仍在節目大玩政治操作，對國民黨良心建言噴口水、戴紅帽子，毫無國難當前的媒體自律，要比做圖，誰不會？

趙少康批評，做圖簡單防疫難，隨著社區感染爆發、「+0神話」破滅，民進黨遲不願意推動普篩；連保命的疫苗從去年9月宣稱有譜，至今逾半年仍然質、量都有問題。至於造成防疫破口的諾富特案，早在2月就遭民眾檢舉有混住情形，衛福部長陳時中竟以一句「公文跑得比病毒慢」為由想混過去。

疫情當前，趙少康認為，行政院該是焦頭爛額忙善後，沒想到竟還有閒情與民進黨立委圖庫相通、還有心機洩漏防疫資訊給特定媒體人，該收心的是誰？扯後腿的又是誰？綠營媒體用抹黑在野人士的方式，企圖轉移政府防疫不力的焦點，用心可惡至極。

至於誰在扯防疫後腿？趙少康點名，民進黨立委范雲、行政院長蘇貞昌、綠委蘇巧慧、總統蔡英文、資深媒體人周玉蔻、駐美代表蕭美琴和陳時中這７人在扯台灣防疫後腿。

(中時新聞網)