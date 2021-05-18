桃園市大園區一名戴姓男子，17日晚間下班回家的途中，錢包不慎掉在路上，戴男心急如焚前往派出所報案，警方通知線上巡邏員警沿途協尋，隨即在菓林國小附近遇到拾獲錢包的婦女，員警將錢包帶回給戴男確認後，順利物歸原主。

大園分局三菓派出所所長沈鳳堯表示，戴男於17日晚間下班騎車返家途中，行經菓林國小附近時，錢包不慎從口袋掉落，戴男回到家發現錢包不見，以為是放在公司忘了拿，但回到公司後卻遍尋不著，沿路搜尋也找不到遺失的錢包，便急忙跑到派出所求助。

警方獲報後立即調閱相關監視器，並通報線上巡邏員警沿著戴男返家路線協助搜尋，就在員警行經菓林國小時，一名婦人朝著警方揮手靠近，稱其在附近路上撿到一個錢包，正打算送至派出所報案。

員警查看裡面的證件，發現就是戴男的遺失物，隨即將錢包帶返所物歸原主。戴男看見錢包失而復得，不斷向員警及婦人道謝，並表示錢包內有重要的證件及信用卡，幸好警方即時尋獲，否則若證件遭人冒用，恐會衍生更多問題，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )