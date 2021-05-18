昨日台電發送緊急分區輪流限電通知。（擷取自訊息截圖）

昨日明潭水庫放水通知。（王伯輝提供）

2017年的815大停電事故讓台灣陷入一片黑暗，沒想到短短4年後，今年5月13日再次出現大停電，昨(17)日晚間台電更無預警限電，導致嚴重缺水的明潭水庫昨晚還得放水讓抽蓄電廠繼續運作來救援，核四前廠長王伯輝表示，一個能源政策的錯誤讓台灣一個星期輪流停電二次，試問，誰還敢再來投資下一個「護國神山」？

王伯輝指出，昨晚大家應該都有收到「緊急分區輪流停電」的訊息，結果有朋友另外再傳給他「台電明潭電廠明潭水庫放水通知」，這兩個訊息的關聯是什麼？水情吃緊，為什麼夜間還要放水？

王伯輝解釋，明潭抽蓄機組以日月潭為上池，明潭水庫為下池，落差達380公尺，共裝置6部水輪機及發電機，是利用上下池間的位能差帶動發電機，當正轉時，可帶動發電機發電，反轉時又可將下池的庫水抽回上池蓄存，故可配合電力負載需求，每部機組容量為26萬7000瓩，總共裝置容量達160.2萬瓩。

為了支援昨天的用電需求，不得不滿載運轉，到了晚上8點左右，雖然滿載運轉但仍無法滿足系統負載的要求，下池(明潭水庫)因為容量限制必須放水讓抽蓄電廠繼續運作，因此昨晚8點開始計畫性的放水。

王伯輝說，水資源十分寶貴，除非颱風期的調節或緊急需要，明潭下池放水的機會非常少，昨晚明潭下池放水應該是電力公司不得不的緊急措施之一，但水放太多仍然會影響往後的調度，「台電大概認為，反正社會上罵定了，放水讓抽蓄可以繼續發電最重要。」

王伯輝批，錯誤的能源政策，創造一個星期輪流停電二次的台灣奇蹟，這樣誰敢再來投資下一個「護國神山」？台灣所有的現況都直指缺電，但政府官員卻一再強調「不缺電」，真正的原因，就是非核家園除役穩定基載的核電，這次大停電戳破蔡政府供電充裕假象，台電如果公布即時備轉容量率數據，無論是815還是513大停電都可避免，供電綠燈的假象遮掩不了備援電力已然不足的現實。

(中時 )