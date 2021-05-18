近期華航機師與諾富特飯店造成的感染風波，讓國內本土感染的個案大幅增加，看在第一線消防人員眼中，壓力更大也更危急。而鄰近桃醫、諾富特的大竹消防分隊，在疫況日漸嚴峻的過程中，已開始將每趟救護出勤當成準新冠病毒的病患來對待。

分隊長林羿欣表示，有鑒於先前台灣承平太久，大家容易輕忽外面的世界有比我們嚴重百倍的悲劇。且病毒是無形的，所以要避免同仁在防護不足的狀況下，接觸到無症狀感染的病患。

因此從4月底疫情升溫後，分隊救護車內部將有縫隙的地方以塑膠袋、貼膜封住；出勤時加穿防水隔離衣和護目鏡、返隊後將救護背心放至專用櫃消毒櫃。另外落實每天必做的：量測體溫、血氧監測、全身防護衣穿脫流程、廳舍全面用漂白水、紫外線燈光消毒。

林羿欣也強調，目前每趟救護案件，在無法排除TOCC(旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚)情況下，各項防疫措施只能用最高規格對待。病毒可以用科學方式處理，大家也毋需恐慌，只要好好配合救護人員指示，誠實告知個人身體狀況和接觸史，加上消防隊禦敵從嚴的超前部署，一定能讓同島一命的我們都獲得最大保障。

(中時 )