台中市警局太平分局長葉志誠（中）親率幹部前往轄內三家汽車旅館業者實施訪查並勸導。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

防止八大營業場所因為疫情被迫停業後「假關門、真營業」太平警分局為免業者轉向汽車旅館承租房間轉移營業，台中市警局太平分局長葉志誠親率幹部前往轄內三家汽車旅館業者實施訪查並勸導，除要求落實防疫政策外，並要求業者共體時艱，切勿有投機行為，避免造成防疫破口，警方也將不定時實施強力臨檢作為。

隨著新冠肺炎本土確診案例激增，警政署也動員全國警察加入防疫及疫調行列，惟台中市政府也於日前宣布轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業，暫停營業至6月8日止。

太平警分局轄區雖無酒店、KTV等場所，惟仍避免有類似情形，由分局長葉志誠率幹部前往轄內三家汽車旅館實施訪查及勸導，三家業者也表示會遵守目前防疫政策，警方也告知將實施密集性臨檢查察作為，以落實防疫作為及保障民眾健康，切勿心存僥倖心理。

太平警方表示，防疫期間會持續配合政府相關政策實施防疫作為，特定行業業者應確實遵守，切勿以身試法，如有上述情形且違反公告拒絕改善者，可依傳染病防治法相關規定處罰。

(中時 )