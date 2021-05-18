台灣新冠肺炎疫情大爆發，而直到現在台灣只有首批的AZ疫苗11.7萬劑、COVAX獲配先交付的AZ疫苗19.92萬劑；而大陸願意提供疫苗，還被綠營政府罵「假好心」。前立委蔡正元表示，「沒生怪厝邊」，自己生不出小孩，卻怪隔壁鄰居不幫忙；現在防疫出現破口，百分之百是政策錯誤，還要全世界看好了，台灣只示範一次無能的錯誤，「怎麼會有這麼不要臉的人」，真的是沒有藥救了。

根據衛福部日前新聞稿表示，首批AZ疫苗11.7萬劑，於3月3日由韓國抵達桃園機場，存放於2-8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。另外，4月4日，我國透過COVAX獲配先交付的19.92萬劑AZ疫苗也運達桃園國際機場。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日指出，近期台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大，廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗。陸委會17日則回應，對岸不必假好心，只要大陸不阻撓，就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗。

前立委蔡正元今（18）日在臉書表示，「沒生怪厝邊」，你自己生不出小孩，卻怪隔壁鄰居不幫忙。陸委會竟然說台灣買不到疫苗是因爲大陸阻撓，還罵說大陸假好心。

現在台灣疫情爆發，蔡正元痛批，過去綠營政府把大陸的防疫成績說得一文不值，也把大陸產製的篩劑和疫苗貶得一塌糊塗。現在台灣華航和諾富特飯店爆發破口，百分之百是綠營政府決策錯誤和無能，還厚顏無恥的吹捧說，要全世界看好了，台灣只示範一次無能的錯誤，讓世界看清楚台灣，「怎麼會有這麼不要臉的人」！另外，把買不到疫苗的責任，怪罪大陸阻撓，又是本年度最爛的笑話。

蔡正元指出，林全早跟德國BNT談3千萬劑疫苗，只因爲德國BNT疫苗的總代理是大陸的上海復星公司。陳時中當時意氣風發，以總代理是中資爲由，公開打臉林全，完全不顧林全曾是行政院長的顏面，不讓林全進口這3千萬劑疫苗，台灣因此買不到德國BNT疫苗。蔡正元質疑，這是大陸阻撓？還是陳時中阻撓？

蔡正元砲轟，凡事甩鍋給大陸，現在才發現醫療資源樣樣缺，什麼都沒有準備，只會開記者會報數字，這招甩鍋大陸如果還有效，那真的是沒有藥救了。

(中時新聞網)