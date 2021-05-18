一名街友16日下午2時抽搐且發燒到40度，倒臥在台北松山慈佑宮的祈福鐘下，經送忠孝醫院高壓ICV救治，隔天不治身亡，由於該街友身分不明，加上雙北疫情升溫，引起當地居民恐慌，趕緊請環保局前往現場消毒。北市議員秦慧珠發現，有萬華區的街友不願待在萬華，而自動轉移到其他區，而該名街友的篩檢結果出爐，呈陰性反應沒有染疫，醫院證實是敗血症。

據了解，該名街友被發現倒臥在慈佑宮祈福鐘下時，已無意識，一動也不動，當地里長接獲居民通報，趕緊叫救護車將人送醫，隔天就宣告不治。

由於萬華是街友的大本營，加上該區又是近日疫情的重災區，對於有街友病死於松山慈佑宮一事，秦慧珠表示，社會局應該要拿出方案緊急安置萬華區的街友，許多區域的里長都發現，里內增加了多位街友，四處走動休息且不戴口罩，引起當地居民恐慌，秦呼籲，社會局應趕快安置，以免街友因避疫而四處遊走，反而造成更多衛生與治安問題。

慈祐里長李祖民指出，該街友往生後有做篩檢，檢驗結果是陰性並沒有染疫，但里民看到街友抽搐倒地很害怕，幸好檢驗結果沒有染疫。

(中時新聞網)