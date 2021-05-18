台南護專校長黃美智出面釋疑。（曹婷婷攝）

國內疫情持續擴大延燒，全台大專校院紛改採線上遠距教學，國立台南護專目前仍維持實體授課，學生為此罵翻天，在臉書「黑特南護」直指學校「不要再賭了好嗎？」校長黃美智今表示，考量市府未宣布停班停課，在兼顧防疫和學生受教權，採取不影響學業成績與上課時數的防疫假，目前約300多位學生請假，占全校約16％，後續將視疫情演變，若有需要就會調整為線上授課。

國立台南護專校長黃美智前日前發給全校師生一封公開信，提到雙北學生可採非同步線上上課，不便返校者也可請防疫假，不過，根據目前台南市政府宣布疫情警戒，尚未進入全面採取線上授課階段，宣布正常上課。

由於目前全台各大專校院幾乎都停課，南護學生認為學校並非都是南部學生，不停課太輕率，也有學生批評在校內看見校長不戴口罩，有違醫護專業；黃美智說，應該是誤解，之前疫情不嚴峻時，空曠處可能未全天候戴口罩，但上周開始，疫情嚴峻，一直都戴著口罩，但面對學生的批評她虛心檢討，認為大家都有防疫意識是好事。

校方指出，目前南護約2000名學生，以護理系占大宗，約1200位，其中250位本來在醫院實習，也因應疫情都已經先暫停實習返校，改為在校內實作場域維持學習不中斷。

南護學生控訴實體授課造成防疫危機，引起兩派學生論戰，學生傾向放假者認為改成線上授課比較安全，也有人認為「不是說可以請防疫假了嗎？到底在吵什麼？」校方則強調，尊重學生聲音，但有不少學生比較弱勢，目前也是爭取時間全面建置線上遠距教學相關事宜，以備不時之需。

(中時 )