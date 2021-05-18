全台供電吃緊 台電不到早上9點已亮黃燈 10:412021/05/18 工商 邱琮皓 、馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄興達電廠。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年5月氣溫大幅升高、再加上雙北地區高中以下學校停課，導致用電需求升高，台電官網在18日上午不到9時，就亮起了「供電吃緊」的黃燈，台電預估今天備轉容量率只有7.4％。 由於513大停電之後，台電17日晚間8時50分，再度發出警示，針對C、D組進行第一輪50分鐘限電，同時也於晚間9時40時恢復正常供電。這也讓經濟部長王美花一早7時30分也已抵達台電，正在盤點相關電力配置情形，預計下午統一公開說明。 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 一週停電2次 蘇貞昌：難接受命台電提改善方案 (工商 ) #需求 #台電 #黃燈 #升高 #用電吃緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 陳建維快評》台電不演了 10:042021/05/18 快評 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 《國際產業》博世CEO：車用晶片估吃緊到2022年 10:522021/05/18 財經 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 要聞 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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