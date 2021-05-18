今年5月氣溫大幅升高、再加上雙北地區高中以下學校停課，導致用電需求升高，台電官網在18日上午不到9時，就亮起了「供電吃緊」的黃燈，台電預估今天備轉容量率只有7.4％。

由於513大停電之後，台電17日晚間8時50分，再度發出警示，針對C、D組進行第一輪50分鐘限電，同時也於晚間9時40時恢復正常供電。這也讓經濟部長王美花一早7時30分也已抵達台電，正在盤點相關電力配置情形，預計下午統一公開說明。

(工商 )