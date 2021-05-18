本土新冠肺炎確診個案近期暴增，引發民眾恐慌，行政院長蘇貞昌今上午呼籲，確診者、接觸過確診者，別緊張，因大部分感染者症狀輕微，請先留在家中或自我隔離等待公衛人員通知，將醫療資源留給新冠肺炎重症患者。

疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨公布新增333例本土案例，醫療量能嚴重吃緊，蘇貞昌今在臉書表示，根據指揮中心的指引，大部分感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，所以，無論是確診者、或曾接觸到確診者，請先待在家中等待公衛人員通知。

蘇貞昌說，確診者部分，大部分感染者症狀輕微，請先留在家中等候公衛人員通知，醫療資源留給重症患者，在家一人一室不要離開房間，盡量不要共用衛浴，也要注意症狀變化，若發燒可吃退燒藥，但若有胸痛、胸悶、呼吸困難、皮膚與嘴唇等發青情形請聯絡119或衛生局等單位。

接觸到確診者部份，，除非有立即就醫需求，否則不要離開住所，請依指示再就醫或前往篩檢，全程戴口罩，禁搭大眾運輸，並注意是否出現發燒、流鼻水、咳嗽、腹瀉、嗅覺、味覺異常等情形，若發生胸痛、胸悶、呼吸困難、皮膚與嘴唇等發青情形請聯絡119或衛生局等單位。若不是密切接觸者，則自我健康監測14天。

蘇貞昌強調，唯有保持鎮定、遵從指示，不要輕信又轉傳網路假訊息，才能保護自己、保護同住家人、保護台灣。

(中時 )