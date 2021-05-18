法務部因應雙北疫情警戒提升至第3級，指示所屬各機關行政人員彈性上班、異地辦公等人潮分流措施，並將各項會議延期或改採視訊會議、改用書面審查等方式，避免群聚及跨區人員流動。法務部並強調，對於「劍青檢改」建議科技辦案減低檢察官染疫風險，法務部將納入研議。

法務部表示，早在去年疫情發生初期，法務部已超前部署，訂定「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」，有鑑於目前雙北地區防疫警戒提升至第3級，基於防疫需要，指示各所屬機關自即日起至5月28日止，採取彈性上班、異地辦公等人潮分流措施。

法務部指出，凡所屬機關所在或人員居住於雙北區域者，除業務性質涉及人犯監禁及管理、案件急迫需要、維生或醫療必須、公共秩序維持、民眾需求之必要性服務、正常公務運作等所需仍應維持正常上班者外，由各機關首長視機關業務特性、人力調配及有無具感染風險（例如曾與受居家隔離者、受居家檢疫者或疑似病例等接觸）等情形，決定是否啟動居家辦公機制，以兼顧防疫及維護民眾權益。

至於機關不在雙北市者，除由機關首長決定是否啟動居家辦公者外，仍依「法務部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情分區（異地）辦公相關人事措施實施要領」相關規定辦理。

此外，針對「劍青檢改」建議法務部採行科技化措施，減少檢察官接觸染疫風險等意見，法務部強調，此與法務部持續規劃之檢察科技化方向一致，將納入研議。

(中時 )