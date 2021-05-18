2018年代表中國民進黨參選台北市中正、萬華區的祕書長張秀葉，涉嫌與黨主席周慶峻以餐會方式賄選，且未依法申報政治獻金，台北地院審結，18日依違反選罷法分別判張3年5月、周3年6月徒刑，均褫奪公權3年；另依違反政治獻金法判張5月、周6月徒刑，均得易科罰金。可上訴。

另外，張秀葉的競選辦公室主任陳鈴湘也被依違反選罷法判刑3年2月，褫奪公權2年；曾協助周慶峻地下匯兌的業者陳志明、黃于思，則分別被依違反銀行法判刑1年7月，緩刑2年，須提供60小時義務勞務，另判黃3月徒刑，得易科罰金。

檢方起訴指控，張、周所屬的愛國同心會2018年10月1日，以慶祝大陸69週年國慶日名義，在北市中山區一郎日本料理餐廳舉辦餐會，席開56桌，每桌價格7800元，張卻利用餐會造勢，在會場拜票，違反選罷法。

另外，中國民進黨開設政治獻金帳戶，公開在網路上募款，疑收取陸資189萬餘元，但未依法向監察院申報，張、周另違反政治獻金法。周並曾於2018年11月6日間，拿1萬美元到經營地下匯兌的「黃小姐理財工作室」詢價，檢調因此循線查出該工作室業者陳志明、黃于思違反銀行法。

(中時 )