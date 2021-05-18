國內疫情持續升溫，環境、街道消毒成為許多縣市的首要任務，但炎炎夏日，清潔人員頭頂大太陽，身穿厚重防護衣，全身包緊緊又不透氣，一個不小心就很可能中暑或中毒，工作非常辛苦，因此竹北市民代表蔡蕥鍹今（17）日稍早特別在臉書社團「新竹大小事」貼文，並附上清潔人員中暑躺馬路邊休息的照片，希望大家能向這些無名英雄致敬，並不忘給予加油打氣。

清潔人員為防疫消毒，中暑癱躺在路邊。（圖／臉書_新竹大小事）

竹北市民代表蔡蕥鍹稍早在臉書「新竹大小事」發文，並公開2張清潔人員工作時的畫面，其中一張，是一名男姓消毒人員在芎林各巷道工作時過熱中暑，因此索性將防護衣脫掉一半，手持礦泉水，虛弱無力的躺在路邊，整個人呈大字型，表情感覺十分痛苦；另一張則是穿戴手套、口罩，全身上下只露出一雙眼睛，身穿黃色防護衣的清潔員，由於完裝後整個人密不通風，就像被包鮮膜緊緊包覆，如此還要在艷陽下執行任務，光想就叫人萬分敬佩。

看了甚是心疼的蔡蕥鍹因此特別在文中呼籲，全台共體時艱之際，人人都要做好防疫措施，保護自己也保護他人，同時別忘了向「默默付出的清潔人員，請大家為他們加油打氣」，該文一出也讓許多網友相當感動，接連留言表示「辛苦了」、「謝謝你們了，竹北有你們真好」、「感恩您們默默地為我們所付出，辛苦了」、「因為您們的辛苦付出，保護我們的安全真的很感謝您們」，也有人出面強調「除了醫護，最辛苦的莫過於是他們這群人了！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)