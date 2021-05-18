忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機。（摘自網路）

雙北市今日起高中職以下學校全面停課，新北市長侯友宜強調「停課不停學」，透過線上等多元方式在家學習；不過新北市的親師生平台昨晚開始大當機，許多家長與學生哀號「根本登不進去」質疑網站沒有做過壓力測試，還有許多人帳密忘記，需要學校幫忙恢復。

新北市教育局長張明文表示，昨晚已緊急搶修，但他坦言，如此龐大的流量沒有平台可以負荷，已緊急要求各校採取分流方式避免由單一親師生平台登入轉址，直接登入各資源網站，他也請大家給各校一點時間適應新的學習方式。

新北市長侯友宜昨上午加開應變會議宣布，雙北公私立高中職、國中小、補習班、安親班、課後照顧中心，今日起到28日停課。

其中新北市國高中以下師生平台去年已建置「停課不停學」專區，採取遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備，將由學校提供平板、筆電及行動網卡借用服務。

張明文表示，親師生平台昨日已緊急搶修，但他坦言同時30多萬人湧入，全台沒有哪個平台可以承受得了，問題最大的不是網路與設備，主要是很多學生忘記帳號、密碼需要重新確認。

張明文說，以師生常用的Google Meet、Google Clastoom，已要求學生直接透過Google網站登入。

另外張明文也強調，停課不停學不會只有線上教學是唯一方式，課本與評量也是一種方式，一、二年級也不可能要求他們乖乖在電腦前面，另有均一、學習吧、第四台與南一、翰林、康軒三大書商也有線上學習資源，都可以利用。親師生平台已聯繫廠商盡速解決。

(中時 )