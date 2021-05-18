銀行的角色是什麼？收取存款，幫助人民保管資金，並將錢放貸給有需求的人。但實際上，許多有資金需求的弱勢族群，卻不容易獲得銀行的貸款。針對這樣的問題，王道銀行於2020年底推出「影響力專案」，號召消費者參與「影響力存款」，並以專款專用的方式提供「影響力貸款」給公益機構聘僱的經濟弱勢員工或輔導個案，推出以來已有多家公益機構加入「影響力貸款」的行列。

為了讓「影響力貸款」能幫助到更多有需求的人，王道銀行今年更進一步擴大「影響力貸款」的適用範圍，只要持有政府核發之低收入戶或中低收入戶證明且有固定收入者，即可申請王道銀行「影響力貸款」，貸款額度最高新台幣10萬元，還款期限最長三年，免申貸手續費，並享有一般信貸年利率減 2％的優惠貸款年利率，且線上即可完成申貸，唯減碼後的利率不得低於王道銀行一般信貸最低年利率。

而王道銀行的「影響力存款」則提供消費者一年期年利率0.83％的定儲，單筆最低起存金額為新台幣1,000元，最高上限為新台幣2億元，且不限存款筆數。和一般定存一樣，消費者可以獲得存款利息和保障，但不同的是，王道銀行承諾將此資金只用來借貸給經濟弱勢族群，幫助他們渡過生活緊急狀況重建生活，讓存款的意義和用途大不相同。

王道銀行從創立以來便以永續經營為理念，積極實踐企業社會責任，也常將社會責任的理念融入商業模式之中，因而推出許多帶有公益性質的產品和服務，例如像公益認同卡，以及「影響力存款」和「影響力貸款」。

王道銀行董事長駱怡君表示：「影響力存款和貸款，讓消費者在存款的同時也能擁有行善的選擇權，讓更多經濟弱勢、需要貸款的朋友們可獲得小額、免手續費的資金。這是集眾人之力，一起幫助需要幫助的人走出困境，成為他們翻轉生活的推力。」

社會上有許多人亟需大家伸出援手，而銀行推出的「影響力存款」和「影響力貸款」，便是能夠讓大家一同幫助弱勢渡過經濟困境的最佳工具。

(中時 )