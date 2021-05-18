大陸擬自6月12日起對煉油原料課徵消費稅，主要針對混合芳香烴、輕循環油、稀釋瀝青，預計此政策上路後，大陸民營煉油廠將減少混合芳香烴採購，使台化等進料彈性高的芳香烴業者可取得較廉價的原料，此政策將有利於台化獲利空間成長，台化(1326)今開高走高，上漲逾3%，股價最高達83.7元，站回5日線位置。

大陸政府最新宣布，預計自6月12日起對進口的混合芳香烴、輕循環油、稀釋瀝青課徵消費稅每噸199~273美元，大陸政策造成芳香烴工廠的獲利空間結構性擴大，預計台化將可藉此受惠。

大陸2020年進口混合芳香烴、輕循環油、稀釋瀝青合計3845萬噸、約當77萬桶/日，主要係民營煉油業者進口以上原料後，經簡易加工，再以煉油產品的形式銷售，只是在此產銷模式下，煉油廠加工深度不足，產品品質不佳，因帶動大陸政府此次對以上三種原料課徵消費稅，以改變煉油廠的進料，進一步提升煉油產品品質。

大陸2020年進口PX約1260萬噸，其中105萬噸來自台化麥寮廠、509萬噸來自南韓，價格可隨大陸市場上漲，預計該新課徵政策上路後，大陸民營煉油廠將減少混合芳香烴採購，使台化等進料彈性高的芳香烴業者可取得較廉價的原料。

法人預估，台化2019年採購438萬噸芳香烴原料油，假設每噸原料成本下降每噸30美元、PX出口至大陸價格上漲每噸30美元，預估台化獲利空間約擴大每股0.79元。

另外，就基本面來說，台化預估5月合併營收將略低於4月，主要是4月底起安排麥寮SM-3年度定檢，及儲備7月ARO-2定檢PX和苯的庫存，第二季合併營收將比第一季將大幅成長。

(時報資訊)