博智(8155)因工業電腦及伺服器需求強勁，第2季接單已經滿載，雖然台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，博智生產及出貨維持正常，以目前訂單來看，博智預估，第2季有機會優於第1季，下半年不會比上半年差。

博智產品應用以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，相較於其他PCB同業，博智因會依據客戶需求，提出材料電性分析及材料使用建議，獲得客戶高度肯定，近幾年在客戶端的滲透率不斷攀升，業績也穩定亮眼。

博智去年下半年受到下游客戶清庫存影響，業績表現平平，儘管今年第1季工業電腦客戶訂單增溫，且Intel Whitley平台產品出貨開始放量，業績呈現淡季不淡，但因去年同期基期高，第1季營業毛利為1.7億元，營業淨利為1.12億元，稅後盈餘為9254萬元，年減36.18%，單季每股盈餘為1.86元；累計前4月合併營收為8.72億元，年減13.87%。

在新平台Whitley及Eagle Stream部分，博智Whitley產品目前出貨已逐步放大，至於Eagle Stream年今年第1季打樣，但從打樣到量產大約要1年，預計2022年才會看到一些產品。

在網通產品部分，目前博智已開始出貨100G產品，400G仍在打樣尚未出貨。

博智表示，目前工業電腦及伺服器需求強勁，接單已經滿載，公司亦正常生產及出貨，預計第2季單月均可維持4月的水準，第2季業績有機會優於第1季，下半年看起來也不會比上半年差，並有機會比去年同期好。

(時報資訊)