國際廢鋼報價大漲，原料成本增加且市場需求續強，豐興(2015)本周鋼筋為連續第八周漲價，且型鋼也延續漲勢，有利第二季獲利表現仍佳；電爐廠東和鋼鐵(2006)、豐興第一季每股獲利均逾1元，表現亮麗，第二季續旺，全年營運也將比去年更上一層樓，今早隨台股勁揚。

豐興昨天開出本周盤價，大漲並再開高，廢鋼再漲600元，鋼筋續漲900元，鋼筋為連續第八周漲價，累計漲3600元。

國際鋼鐵原料價格攻高，豐興本周隨勢開高盤且漲幅擴大；其中，原料面的廢鋼漲600元，為每公噸1萬2200元；鋼筋調漲900元，為每公噸2萬2400元。型鋼產品大漲1600元，來到每公噸2萬7000元。

本周隨著國際原料價格走高，豐興廢鋼再漲600元，累計連三周共漲1100元，若從4月開始計算，廢鋼累計漲2100元。鋼筋本周續漲900元，為連續第八周漲價，累計漲3600元。另外，型鋼產品大漲1600元，來到每公噸2萬7000元，累計4月至今共計漲2700元。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利年增2倍，EPS達1.38元，遠優於去年同期的0.48元。

展望第二季，隨著鋼筋及H型鋼市況續熱，營運可望維持高檔水準；今年在本業獲利比去年持續成長，加上現金減資33%，可望提升每股獲利能力，全年EPS將比去年再明顯增長，創新高。

東和鋼鐵第一季營收128.68億元，年增33.8%，再創歷史新高，受惠H型鋼價格上漲，毛利率上升至17.48%，歸屬於母公司業主淨利14.82億元，年增2倍，EPS達1.38元，僅次於去年第四季的EPS 1.55元。

第一季鋼筋市況熱絡，業者均交出好成績，威致(2028)第一季獲利3.09億元，每股稅後淨利0.95元。海光(2038)第一季淨利8145萬元，每股稅後淨利0.45元，單季獲利均比去年同期有倍增之表現。

受惠鋼筋市場需求暢旺，威致今年首季持續獲利，第一季營收27.68億元，毛利率上升至12.89%，淨利3.08億元，年增4.7倍，每股盈餘0.95元，比去年下半年的旺季表現更好。

(時報資訊)