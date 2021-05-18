鴻海(2317)法說會預期第二季營收將持穩首季，雖聚焦每股盈餘最大化、仍以毛利率達7％為目標。外資及內資投顧法人出具最新報告看法分歧，多維持既有評等不變，目標價區間則自123～156元略為調整為119～156元。

鴻海股價3月底觸及134.5元的逾10年半高點後一路走跌，12日下探96.5元的5個月低點，近日於百元關卡附近震盪。今（18）日跟隨台股強彈勁揚6.92％至105元，早盤維持逾5％漲幅，力拚站穩百元關。三大法人17日合計賣超2896張，主因自營商賣超3351張所致。

亞系外資認為，鴻海首季獲利優於市場預期，主要受惠業外投資收益挹注。雖然公司預期第二季營收可望持平首季，但認為消費電子產品季節性轉淡，可能抵銷其他產品成長動能，預期第二季營收將季減8％。

不過，亞系外資認為，儘管市場擔心缺料及材料成本上漲，但認為對鴻海營運影響有限，隨著鴻海在零組件的市占率提升，第四季毛利率仍有望達成7％，且電動車等長期轉型計畫步調持續，整體獲利可望維持成長，維持「買進」評等、目標價156元不變。

日系外資則認為鴻海首季財報大致符合預期，受惠雲端網路及元件產品成長，可填補大部分消費智慧及電腦終端產品下滑缺口，使第二季營收表現優於預期。雖然缺料問題本季更為嚴重，但因客戶主要為一線客戶，對鴻海營運影響有限。

由於缺料及價格上漲，鴻海表示將專注每股盈餘（EPS）極大化，而非堅持特定毛利率目標，日系外資認為此策略並不意外，因此維持今年毛利率6.3％預期，低於公司預期目標的7％，維持「買進」評等、目標價146元不變。

歐系外資看法則相對偏守，認為鴻海首季三率表現均優於去年同期，營收季減率略優於季節性表現，但考量市場期望較高，認為鴻海首季表現略低於預期。第二季展望則略優於預期，產品組合轉佳將有助毛利率較首季提升。

展望後市，歐系外資指出電動車仍是鴻海轉型焦點，預期對資本支出及營運的投資將加速成長。考量在iOS裝置競爭加劇、各種產品投資增加恐限制獲利成長動能，微幅調整今明2年每股盈餘預期，維持「中立」評等、目標價自123元略為下修至119元。

(時報資訊)