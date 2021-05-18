歐盟與美國周一達成協議，針對美國鋼鐵和鋁關稅的爭端，不拉高升級，進而避免了歐盟的報復性關稅。雙方也就中國產能過剩的議題啟動了正式討論。

歐盟執委會周一表示，將懸置報復關稅至少6個月；歐盟曾威脅6月1日起對哈雷機車、美國威士忌等施加雙倍報復性關稅。

儘管雙方達成休兵協議，但美國仍維持對歐盟的鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%關稅；這些關稅也適用於從中國、印度、挪威、俄羅斯、瑞士、土耳其、日本和南韓進口的相關產品。

歐盟與美國的聯合聲明中指出，作為盟友和以市場為基礎的經濟體，雙方可以提高標準和分享擔憂，並且追究例如中國的扭曲的貿易政策的責任。而雙方將在今年底前，就全球鋼鐵和鋁產能過剩問題，提出解決方案。

一位歐盟官員指出，如果歐盟提高哈雷機車和美國其他產品的關稅，後果將很可怕。

歐洲議會貿易委員會主席Bernd Lange指出，美國需要以切實的承諾來參加歐美峰會，以回應歐盟的姿態，否則提高關稅將是合理的。

(時報資訊)